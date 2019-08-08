До 1 октября необходимо определиться

Федеральные льготники, получатели ежемесячных денежных выплат, имеют право на получение набора социальных услуг и могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную.

В Кузбассе 258,4 тысяч федеральных льготников. Из них 89,1 тысяч имеют право на полный набор социальных услуг или на одну из его частей. Остальные льготники получают его в денежном выражении.

И те и другие каждый год могут выбирать, в каком виде – денежном или натуральном – со следующего года хотели бы получать так называемый соцпакет. Тем, кто ранее определился с решением и не хочет его менять, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. А вот льготники, которые передумали, должны до 1 октября текущего года написать новое заявление об отказе на следующий год от набора социальных услуг (части набора) или о возобновлении получения набора социальных услуг, либо его части.

Данное заявление можно заполнить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ ,в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре.

В список льгот социального пакета включены: лекарственное обеспечение по рецептам (в том числе лечебное питание для детей-инвалидов); предоставление путевок на лечение в санатории; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Весь набор или любую из его частей можно получать в натуральном виде или выбрать денежный эквивалент.

К категории федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны; инвалиды, в том числе инвалиды детства; ветераны боевых действий; участники ликвидации чернобыльской аварии и пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Напомним, что с 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. Средства выплачиваются ежемесячно вместе с пенсией.