До 15 апреля работодателям нужно подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД)

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает работодателям, что не позднее 15 апреля 2023 года юридические лица (компании и их обособленные подразделения) обязаны подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД). Исключение составляют индивидуальные предприниматели, им подтверждать ОВЭД не нужно.

Речь идет об организациях, зарегистрированных в качестве страхователей в 2022 году и ранее. Если организация зарегистрирована в 2023 году, то подтверждать основной вид деятельности не требуется.

Основной вид экономической деятельности можно подтвердить:

• дистанционно через портал «Госуслуг»;

• через сервис сдачи отчетности в электронном виде Социальному фонду России.

Документы, которые нужно направить работодателям – юридическим лицам при подтверждении ОВЭД:

- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

- справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2022 год (кроме страхователей субъектов малого предпринимательства).

В 2023 году данные документы представляются после сдачи в ФНС России бухгалтерского баланса за 2022 год, но не позднее 15 апреля 2023 года.

Обращаем внимание работодателей, которые осуществляют несколько видов экономической деятельности: при несвоевременном подтверждении основного вида экономической деятельности, устанавливается максимальный размер страхового тарифа в соответствии с кодами по ОВЭД, указанными в ЕГРЮЛ страхователя по состоянию на 01.01.2023.

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