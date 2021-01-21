До 2025 года в модернизацию здравоохранения Кузбасса вложат около 12 миллиардов рублей

В регионе стартовала программа модернизации поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тысяч человек. Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года по поручению президента Владимира Путина.

В рамках программы в Кузбасс в течение 5 лет поступит 1647 единиц медицинского оборудования, в том числе рентгенаппараты, флюорографы и маммографы. В автопарки медицинских организаций направят 225 новых машин, которые будут использоваться для выездов к пациентам. Будет построено 136 объектов здравоохранения, в том числе 10 новых и 126 — взамен ранее существующих. Капитально отремонтируют 205 медицинских организаций, 4 – реконструируют.



Только в 2021 году на модернизацию будет направлено более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2 млрд, остальное — региональное финансирование. В медорганизации поступит 105 новых машин. Также эти средства запланировано строительство 39 новых модульных медицинских пунктов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса