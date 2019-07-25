До 28 июля Кемерово погрузится в атмосферу жизни и творчества Василия Шукшина

Для жителей и гостей Кемерово будут работать десятки поэтических и творческих локаций, выставок, лекториев и концертных площадок. 25 июля в день рождения Василия Макаровича, состоится открытие сразу нескольких выставок. Познакомиться с «шукшинским словом» можно будет в любой библиотеке города и области, а зарисовки родных просторов писателя покажет Кузбасский центр искусств (пр. Советский, 40). В завершение дня здесь же пройдут «Шукшинские вечёрки». 26 июля пройдёт интеллектуальный квиз по творчеству Шукшина в областной библиотеке для детей и юношества (ул. Арочная, 21А), а вечером Кузбасский центр искусств приглашает на просмотр фильма «Печки-лавочки». 27 июля обычная поездка в общественном транспорте превратится в экскурсионный маршрут от проекта «Внутри и снаружи». Байки, истории из жизни писателя и кинорежиссёра, отрывки деревенской прозы перенесут пассажиров трамваев из серых городских будней в пахнущую ароматами свежего сена деревню. 28 июля весь центр города превратится в «Шукшинские рассказы». Интерактивный художественный вернисаж, выставка-рассказ от известного уличного художника Сергея Кукушкина, спектакли и перфомансы, книжный развал, выставка-продажа фермерских продуктов, фирменной выпечки, изделий ремесленников Кузбасса, проект «Открытый вокальный микрофон», проект «Лучший. Шукшин», лекция-пикник, выступление кавер-группы «Полтишок», просмотр кинофильма «Печки-лавочки» под открытым небом и еще много интересного ждёт горожан в этот день: Ул. Весенняя 15.00 –19.00 «Посевная кампания» - выставка-продажа фермерских продуктов, фирменной выпечки, изделий ремесленников Кузбасса. 15.00–19.00 «Раскас» – книжный развал, свободное чтение рассказов, виртуальный тур по музею автора, интеллектуальная викторина. 15.00–19.00 «Земляки» – блошиный рынок. 15.00–19.00 «Ваня, ты как здесь?!» – алтайская чайная. 16.00–19.00 «Лёля Селезнёва с факультета журналистики» – пресс-центр, где каждый может стать журналистов и телеведущим. Притомская набережная 15.00–19.00 «Образы Шукшина» – интерактивный художественный вернисаж. 15.00–19.00 «Друг человека» – благотворительная выставка фонда «Четыре лапы». 15.00–19.00 «Пушистые чудики» - контактный зоопарк. 15.00 «Обыкновенные чудики» - спектакль по рассказам Шукшина (режиссёр Э. Горьковский). 16.00 «Кукушкины слезки» - истории по зарисовкам на рассказы Шукшина (художник С. Кукушкин). 17.00 «Позови меня в даль светлую» – воздушное шоу над Томью. 17.00 «Размышления о жизни» – театрализованные перфомансы. Площадь Музыкального театра 16.00–20.00 «Песни.Чай.Цветы-ромашки» - ботаническое кафе, «Цветочная поляна» от студии авторской флористики «Шелли-Холл». 18.00–19.00 «Песни Шукшина» - проект «Открытый вокальный микрофон». 19.00–20.00 Праздничный концерт артистов города Кемерово. Площадь Театра драмы 18.00–19.20 «Лучший. Шукшин» - социокультурный проект. 19.30–21.00 «Даёшь сердце» - концерт группы «Полтишок» с лучшими народными хитами. 21.00 Показ кинофильма В.Шукшина «Печки-лавочки» под открытым небом.