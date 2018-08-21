До 8 октября кузбасские пенсионеры могут подать заявки на участие в IV Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2018»

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области приглашает жителей региона в возрасте от 50 лет и старше, а также пенсионеров с инвалидностью принять участие в IV Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету–2018», организованном Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».

Участники конкурса должны владеть навыками работы на компьютере и в сети Интернет, уметь выразить свою точку зрения в жанре эссе, проиллюстрировав его фотографиями.

Чтобы принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2018», необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs , приложив свою конкурсную работу – эссе с фотографиями в соответствии с номинациями конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт» – эссе о том, как оформил документы через Портал госуслуг, записался через интернет к врачу, перевел пенсию на банковскую карту и т.д. «Мои интернет-достижения» – нашел в интернете старых друзей и родственников, оформил покупку в интернет-магазине, подключился к электронной библиотеке и т.д. «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». В данную номинацию принимаются работы, рассказывающие о том, как, благодаря умению пользоваться компьютером и интернетом, человеку удалось найти новую или дополнительную работу, или даже организовать свое собственное дело. «Моя общественная интернет-инициатива» – рассказ о том, как с помощью интернета получилось реализовать какую-то идею автора: провести встречу одноклассников, организовать экскурсию для кого-то, удаленную благотворительную акцию и т.д.

Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Итоги конкурса «Спасибо интернету» планируется подвести до конца октября 2018 года. Победители и призеры получат ценные подарки. Участники, не ставшие призёрами, но представившие интересные рассказы, будут отмечены памятными сертификатами.

Конкурс «Спасибо интернету» проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Впервые он прошел в 2015 году и привлек более 2 тыс. человек. С тех пор каждый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения. В 2017-м участниками конкурса стали 2 765 человек из 76 регионов России, а возраст самой старшей участницы составил 101 год. Ознакомиться с работами и итогами конкурсов прошлых лет можно на портале azbukainterneta.ru