До конца октября работодателям нужно уведомить работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку

Ежедневно до 4 тысяч кузбассовцев делают свой выбор о способе ведения трудовой книжки. Информацию об этом предоставляют работодатели в территориальные органы ПФР по Кемеровской области. Всего с начала года уже написали заявления 395 тысяч жителей региона. Из них 362 тысячи выбрали бумажный вариант, а 33 тысячи - электронный.

Такая активность сотрудников понятна: осталось всего 3 месяца (до 31 декабря 2020 г.) до окончания приема заявлений от граждан, где они должны будут указать, какой способ ведения сведений о трудовой деятельности они выбирают.

Законодательство предписывает и работодателям срок информирования своих работников о праве выбора формы трудовой книжки: до 31 октября 2020 г. включительно. Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений: о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Напомним, что уже с начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. В Кемеровской области уже более 25 тысяч работодателей направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности на 665 тысяч человек. Это позволяет не только надежно сохранить историю трудовой деятельности работника, но и упростить для граждан получение государственных услуг, например, пособия по безработице или субсидий работодателям на выплату заработной платы. Происходящие процессы очень важны и для кадрового документооборота, который в перспективе станет электронным. В этом году ряд российских крупных работодателей уже проводят эксперимент по внедрению в своей деятельности электронного кадрового документооборота.

Нужно иметь в виду, что электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений с 1 января 2020 года, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: место работы, периоды работы, должность (специальность, профессия) и т.д. Просмотреть сведения электронной книжки можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки предоставляются в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также Пенсионный фонд или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

Если работник выбирает бумажный формат трудовой книжки, работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную. Право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется у работника при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Также сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде.