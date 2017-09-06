До начала октября нужно определиться со способом получения набора социальных услуг

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает: 30 сентября 2017 года – последний день приема заявлений от федеральных льготников о способе получения набора социальных услуг (НСУ) на 2018 год. Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. НСУ можно получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства.
Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не надо.
Заявление о способе получения НСУ можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг. В этом году появилась возможность определиться с набором соцуслуг без личного посещения ПФР – электронное заявление можно направить через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.
Стоимость НСУ на сегодняшний день составляет 1048 руб. 97 коп.
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