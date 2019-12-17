Добро, доступное всем

14 декабря 2019 года в рамках новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» в торговом центре «Ника» прошла благотворительная ярмарка.
Команды - участницы марафона, предлагали гостям ярмарки домашние сладости, новогодние подарки и сувениры, изготовленные вручную волонтерами, сотрудниками предприятий и учреждений города и членами их семей.
Дети могли поиграть с аниматорами и сказочными героями, сфотографироваться в новогодней фотозоне. Взрослые оставляли пожертвования, покупали билеты беспроигрышной лотереи, участвовали в многочисленных мастер-классах и творческих мастерских, под руководством волонтеров марафона и приглашенных ими мастеров изготавливали своими руками аромасаше и новогодние игрушки.
- Радует, что в Новокузнецке живут неравнодушные люди, готовые сотворить настоящее чудо. Все вырученные в этот день средства, более 30 тысяч рублей, направлены на приобретение ортезов для 5-летней Кристины Езерской, страдающей детским церебральным параличом. Мы верим в ее силы и надеемся, что медицинские приборы нового поколения помогут девочке самостоятельно ходить, - говорит директор Новокузнецкого подразделения Центра социальных программ РУСАЛа Мария Стародубова.
Фото: прес-сслужба НкАЗа
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