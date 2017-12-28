Доброе дело

В Кемерове оштрафовали четыре магазина сети «Светофор» за нарушения В четырёх кемеровских магазинах сети «Светофор» сотрудники Роспотребнадзора нашли различные...

В Кемерове реализуется проект «Бережливая поликлиника» Элементы федерального проекта«Бережливая поликлиника» внедряются в шести медицинских организациях.

На кузбасской трассе машина скорой помощи врезалась в трактор Отмечается, что автомобиль с медиками врезался в трактор. Пациентов в момент произошедшего...