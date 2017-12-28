Доброе дело

Специалисты отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с молодогвардейцами посетили детское отделение Тяжинской районной больницы.
Для 22-х маленьких пациентов был разыгран спектакль, в ходе которого ребята подняли настроение уставшему от долгой дороги Деду Морозу. Дети играли в подвижные игры, пели и танцевали.
Все желающие смогли прочитать сказочному волшебнику стихи. В конце праздника Дед Мороз вручил ребятишкам сладкие подарки, а закончилась встреча общим фото на память.
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