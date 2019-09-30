Добровольцы из Тяжинского агропромышленного техникума навели порядок у могилы легендарного земляка
После завершения работ по благоустройству места захоронения ветерана Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова и его супруги, волонтеры отряда «Доброе сердце» студенты 3 курса группы 253 Дмитрий Субботин, Артем Костюнин, Александр Гончаренко очистили прилегающую территорию от опавшей листвы и мусора, в том числе строительного.
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