Добровольцы из Тяжинского агропромышленного техникума навели порядок у могилы легендарного земляка

На юге Кузбасса произошло землетрясение В воскресенье, 29 сентября, очередные подземные толчки зафиксированы на юге Кузбасса. Эпицентр...

Пропавшего в лесу кузбасского пенсионера нашли мёртвым Пропавший без вести 85-летний Василий Николаевич Мастренко был найден, он погиб. Об этом сообщили...

Приставы арестовали уголь и БелАЗ в Кузбассе Судебные приставы в Кемерово арестовали более четырёх тысяч тонн угля и технику на общую сумму 88...