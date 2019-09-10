Добровольцы Тяжинского агропромышленного техникума отмечены областными и районными наградами

Студенты-волонтеры отряда «Доброе сердце» помогли пенсионерам перейти на цифровое телевизионное вещание. Добровольцы настраивали приставки и антенны, а также разъясняли технические моменты, возникающие при переходе с аналогового на цифровой сигнал.

Все ребята учатся на третьем курсе по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». Студены прошли специальное обучение у мастера производственного обучения по этой профессии - Константина Анатольевича Пасько.

По решению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева за активную жизненную позицию и большой личный вклад в работу по переходу на цифровое телевещание в Кемеровской области памятными адресами награждены Никита Аймаков, Игорь Анашкин, Евгений Сыров, Артём Костюнин и Максим Подлесных.

Александр Гончаренко, Даниил Филиппов, Иван Шкалдов и Данила Корнев отмечены Благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального района и денежной премией.

Благодаря ребятам цифровое телевидение теперь смотрят и люди старшего поколения. А по личным просьбам волонтеры продолжают помогать родным и соседям.