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Добровольцы Тяжинского агропромышленного техникума отмечены областными и районными наградами

Студенты-волонтеры отряда «Доброе сердце» помогли пенсионерам перейти на цифровое телевизионное вещание. Добровольцы настраивали приставки и антенны, а также разъясняли технические моменты, возникающие при переходе с аналогового на цифровой сигнал.
Все ребята учатся на третьем курсе по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». Студены прошли специальное обучение у мастера производственного обучения по этой профессии - Константина Анатольевича Пасько.
По решению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева за активную жизненную позицию и большой личный вклад в работу по переходу на цифровое телевещание в Кемеровской области памятными адресами награждены Никита Аймаков, Игорь Анашкин, Евгений Сыров, Артём Костюнин и Максим Подлесных.
Александр Гончаренко, Даниил Филиппов, Иван Шкалдов и Данила Корнев отмечены Благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального района и денежной премией.
Благодаря ребятам цифровое телевидение теперь смотрят и люди старшего поколения. А по личным просьбам волонтеры продолжают помогать родным и соседям.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/09/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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