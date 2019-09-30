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Добровольные пожарные выезжали на тушение пожара в Мариинском районе

Бойцы добровольной пожарной команды села 2-я Николаевка Мариинского района участвовали в тушении пожара в одной из квартир частного двухквартирного жилого дома и бане. О случившемся по телефону в оперативную службу МЧС России сообщил очевидец. Сотрудники пожарной части немедленно выехали на вызов. Вместе с тем, сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным. Помощники огнеборцев первыми прибыли к месту возгорания. К этому моменту крыша бани горела открытым пламенем, из-под крыши дома шел дым.

Добровольцы сдерживали огонь до приезда профессиональных пожарных и не дали ему распространиться на большую площадь. Прибывший на место расчет местного гарнизона пожарной охраны ликвидировал горение. По предварительным данным, причина пожара может быть связана с неосторожным обращением с огнем.

 

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Мариинск
kuzbassnews.ru
30/09/2019
Мариинск
Новости Кузбасса

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