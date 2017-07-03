Доброй традицией в нашем городе стало проведение праздника День семьи, любви и верности в Сквере молодоженов. 8 июля 2017 года также не станет исключением.

Начало праздника состоится в 14:00. Место проведения будет украшено аркой из ромашек, флагами расцвечивания, композициями в виде сердец. Упоминание ромашки не случайно - этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. 2017 год - юбилейный для органов ЗАГС , 100-летнюю дату отмечают по всей России.

Еще одна значимая юбилейная дата для нашего города и области - празднование 70-летия Дня шахтера, особенно приятно что среди чествуемых пар есть люди этой доблестной и почетной профессии.

В этот праздничный день будет проведена церемония бракосочетания и молодожены традиционно получат подарки от губернатора Кемеровской области.

По давней традиции пройдет чествование супругов-юбиляров, чей семейный стаж исчисляется десятками лет. В столетие органа ЗАГС нельзя не поздравить пары, которые имеют непосредственное отношение к этой дате, ведь половинки этих семей не один год работали в ЗАГСе. Все пары будут отмечены медалями и благодарственными письмами.

В завершении праздника по сложившейся в нашем городе доброй традиции, пары оставляют свою подпись в Книге памяти Дня семьи любви и верности.