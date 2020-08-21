Добрый вечер! Это диспетчер?

Опоры стоят по стойке смирно, а персонал оперативно-выездной бригады докладывает, что поврежденная линия снова в работе и отключенных потребителей нет, - именно так без сучка, без задоринки с полным напряжением в сети и бесконечным умиротворением в сердце завершается каждая смена диспетчера диспетчерской службы Юга Кузбасского филиала Россети Сибирь Ольги Азуровой.

Бывает, что непогода вносит свои коррективы в график, и смена диспетчера длится больше 12 часов. Близкие не волнуются, потому что знают одну примету, которая работает всегда: дома дали свет, значит, и энергетик скоро на пороге будет.

- Когда все потребители «упитаны», тогда бабуля и возвращается домой, - уверенно рассказывает своим друзьям на детской площадке Матвей.

- Запитаны! - поправляет своего четырёхлетнего внука Ольга Юрьевна.

Но смысл по-детски наивной фразы от этого не меняется. Не смотря на свой иногда ненормированный рабочий день, Ольга Юрьевна не перестает быть самой лучшей бабушкой на свете и при этом остается первоклассным специалистом с 30-летним стажем работы в крупнейшей электросетевой компании Сибири.

«Больше половины от общего стажа я работаю диспетчером, до этого десять лет трудилась дежурной оперативно-выездной бригады. Как говорят коллеги, изучала «фундамент» профессии. – рассказывает Ольга Азурова. – Диспетчер должен иметь опыт оперативной работы не менее трех лет, а еще обладать колоссальным терпением – это, пожалуй, самое важное в нашей «службе». Дочка как-то удивилась, почему я работу «службой» называю. А как иначе: каждый день принимаю рапорт, только не на дембельский отпуск, а на допуск бригады к работе на линии, оформляю наряд, с дисциплиной здесь тоже не забалуешь».

В Центре управления сетями диспетчер, как солдат на посту, который работает строго по уставу, дает наряд дежурной бригаде, помнит наизусть схемы переключений и знает, как за пару минут запитать линию «по резерву». Но стоит только потребителю позвонить на знакомый номер, как диспетчер в доли секунды переквалифицируется в психолога, становится «своим человеком», который вовремя успокоит, расскажет, что произошло и уверит, что электричество придет в дом в ближайшее время.

«У меня есть обязательный ритуал – перед тем, как собираюсь домой, всегда смотрю в окно, чтобы оценить обстановку, – рассказывает Ольга. – Если вижу, что погода начинает портиться, разгуливается ветер, – обязательно задержусь на работе, чтобы помочь коллеге, заступившей на смену. Весной в период ураганов обычно так и происходит. Ветер порой испытывает на прочность линии электропередачи, и, как следствие, звонят обеспокоенные потребители. Как-то отвечаю на звонок, а на другом конце провода: «Добрый вечер! Это диспетчер?». И я тут же подхватываю: «Если вы из села Костёнково, тушите свечи! Бригада уже заканчивает ремонт линии. Свет в домах появится через пятнадцать минут. Потребитель от всей души благодарит за то, что подбодрила в трудную минуту, настроение подняла, говорит, что свет только что дали, даже ждать не пришлось. А я по дороге домой иду и думаю: никогда не была гуманитарием, а тут на ходу рифму сочинила. Чудеса! Спасибо…, нет, не Пушкину, - моей любимой энергетике. Все-таки свет просвещает!».