Долги за услуги по передаче электроэнергии грозят штрафами и уголовным наказанием

По итогам 7 месяцев объем просроченной задолженности потребителей электроэнергии перед филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» составляет более 580 млн рублей, по-прежнему превышая объем годовой ремонтной программы в 541 млн рублей.

Основные должники - сетевые организации Кузбасса. Более половины (60%) долга составляет задолженность предприятий, которые накопили долги и планируют ликвидироваться. Так, например, долг ООО «ТрансЭнергоСервис» (г. Новокузнецк) на сегодня превысил 220 млн рублей. Вся задолженность охвачена исковой работой, а в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Территориальная сетевая организация ООО «Районные электрические сети», являясь банкротом, продолжает осуществлять сетевую деятельность. Долг перед «Кузбассэнерго – РЭС» составляет 28,4 млн рублей. В июне текущего года по заявлению ПАО «МРСК Сибири» о противоправной деятельности руководства ООО «Районные электрические сети» Следственным управлением МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ. В рамках уголовного дела назначена и проводится бухгалтерская экспертиза документов ООО «РЭС».

- Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, прокуратурой и намерены добиваться взыскания долгов и наказания недобросовестных руководителей организаций. Зачастую они не имеют никаких собственных активов и не занимаются никакой производственной деятельностью, при этом собирают деньги с потребителей, используя их не по назначению. А по сути выводят средства, ослабляют энергетику Кузбасса и создают дополнительную нагрузку для всех потребителей, - заявляет заместитель директора по безопасности Андрей Башков.

Низкая платежная дисциплина, создание мошеннических схем ухода от платежей за поставленную электроэнергию создают прямую угрозу надежности электроснабжения в регионе. Именно на средства, получаемые от услуг по передаче электроэнергии, проводится ремонт и модернизация, строятся новые энергообъекты. Поэтому в отношении всех дебиторов энергетики проводят претензионно-исковую работу. По итогам 7 месяцев специалисты компании направили 102 претензий об оплате на общую сумму 916 млн рублей, подали более 80 исковых заявлений в Арбитражный суд на общую сумму 304 млн рублей, направили обращения в надзорные и правоохранительные органы, в том числе - в Прокуратуру области.