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Должностные лица ПАО «Кузбассэнергосбыт» заплатят штраф за нарушение антимонопольного законодательства

7 декабря Кемеровское УФАС России оштрафовало двух должностных лиц ПАО «Кузбассэнергосбыт» за нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее управление вынесло решение, которым признало действия этой энергосбытовой компании противоречащими части 1 статьи 10 Закона  о защите конкуренции. Общество злоупотребило доминирующим положением на розничном рынке поставки электрической энергии (мощности) в границах своей деятельности. ПАО «Кузбассэнергосбыт» уведомило о введении режима ограничения потребления электрической энергии в отношении объектов ООО «Теплосервис» (котельной на улице Сибиряков-Гвардейцев) ниже уровня аварийной брони электроснабжения, а также полностью ограничило потребление на этом объекте в течение июня-июля 2017 года. Результатом стало ущемление интересов тепловой компании и прекращение горячего водоснабжения гражданам-потребителям и предпринимателям в часы ограничения.

Управление оштрафовало каждое должностное лицо, ответственное за нарушение, на 15 тысяч рублей.

Для справки: согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
В соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом <…> действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
11/12/2018
Общество
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