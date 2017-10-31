Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию необходимо внести до конца года

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает всем участникам Программы государственного софинансирования пенсии, что государство удвоит ваш взнос на накопительную пенсию только в том случае, если он составляет не менее двух тысяч рублей в год.

В Кемеровской области почти 288,5 тыс. человек подали заявление на участие в программе государственного софинансирования пенсии. По данным на 1 октября 2017 г., около 6,4 тыс. кузбассовцев внесли годовой взнос, равный 2000 рублям и более, и почти 4,3 тыс. человек - менее 2000 рублей. В соответствии с федеральным законодательством граждане, которые до конца текущего года не совершали взносов в рамках Программы либо внесли меньше двух тысяч рублей, не смогут рассчитывать на государственное софинансирование по итогам 2017 года.

Чтобы средства были зачислены и учтены корректно, в ПФР рекомендуют перечислить взносы до 25 декабря 2017 г.

Направлять средства на накопительную пенсию можно двумя способами: самостоятельно, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через кредитную организацию, либо через работодателя (для граждан, которые написали на работе заявление об удержании добровольных страховых взносов из заработной платы).

Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Из сумм, внесенных дополнительно на свою накопительную пенсию в рамках Программы софинансирования, можно произвести налоговый вычет.

Подробную информацию о программе можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.

