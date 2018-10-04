Дорогу Таштагол – Усть-Кабырза частично асфальтируют

40-километровая дорога в Усть-Кабырзу - одно из самых оживлённых направлений в отдалённые посёлки Таштагольского района.

Сейчас Таштагольское дорожное ремонтно-строительное управление ведёт работы по частичному асфальтированию автодороги, ведущей в Усть-Кабырзу.

Запланировано, что в 2018-19 годах будет асфальтобетонное покрытие будет уложено на протяжении 4,5 км двухполосной дороги. Это участки, проходящие сквозь небольшие населённые пункты – Александровка, Кичи, Ингол и Усть-Кезес.

Уже завершён 2-километровый участок дороги, расположенный над городским водохранилищем. Областной дорожный фонд направит на эту работу больше 65 млн. рублей.

Укладкой асфальта занимается бригада из 18 человек, привлечено 10 единиц дорожной техники. На заасфальтированных участках наносится разметка, обустраиваются обочины, дорожное ограждение.