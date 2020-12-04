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Дорожники продолжат строительство в зимний период

В зимние месяцы специалисты продолжат работы на объектах строительства и реконструкции. Речь идёт о производственных процессах, допустимых при низких температурах.

Активное строительство сегодня развернуто на трёх объектах в Кузбассе. Один из них в финальной стадии. Это обход Мариинска, где сейчас завершают инженерное обустройство. Движение транзитного транспорта по новой дороге осуществляется в рабочем режиме.

На расположенном в 20 км от обхода участке реконструкции Р-255 «Сибирь» км 481-486, где в летний период установили опоры путепровода над железной дорогой, рабочие ведут сборку и окрашивание пролётного строения, чтобы затем приступить к его надвижке. Новый путепровод обеспечит быстрое и безопасное пересечение Транссиба в отличие от железнодорожного переезда, расположенного в одном уровне с автомобильной дорогой. Земляное полотно нового участка дороги сформировано на 95%. Траектория участка исключает существовавший ранее опасный поворот. В 2021 году планируется ввод объекта в эксплуатацию.

На объекте реконструкции Р-255 "Сибирь" км 149-158 на границе Кемеровской и Новосибирской областей также продолжают работы на путепроводе над железной дорогой на км 153. На поверхности сооружения укладывают выравнивающий слой. Также на 9-километровом участке продолжают отсыпку земляного полотна, разбирают временные объездные дороги, завершают устройство водопропускных труб. Весной строители приступят к устройству дорожной одежды, укреплению конусов путепровода над железной дорогой и второго путепровода – в составе транспортной развязки на км 150. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Общество
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Мариинск
kuzbassnews.ru
04/12/2020
Общество
Топ
Мариинск
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