Дорожно-строительная компания в Кузбассе оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства

Акционерным обществом «МариинскАвтодор» более пяти месяцев не в полном объёме выполнялись мероприятия по предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные постановлением Главного государственного врача по Кемеровской области. Было установлено и нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.

Административный штраф для юридических лиц за совершение такого вида правонарушения составляет от 200 до 500 тысяч рублей, но суд, приняв во внимание ряд обстоятельств, назначил штраф ниже минимального размера – 100 тысяч рублей.

В Мариинский городской суд Кемеровской области поступило дело об административном правонарушении в отношении Акционерного общества «МариинскАвтодор» , возбуждённое Мариинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области.

Контролирующим органом при проведении административного расследования было установлено, что в период с 11 апреля по 18 сентября 2020 года в АО «МариинскАвтодор» не был обеспечен контроль температуры тела работников при входе в предприятие и по окончании рабочего дня с применением приборов для измерения температуры бесконтактным способом. Термометрия работникам предприятия в указанный период проводилась контактным инфракрасным термометром Thermoval Duo Scan. Также было выявлено, что персонал акционерного общества, осуществляющий мероприятия по дезинфекции, не прошёл профессиональную подготовку и аттестацию по организации дезинфекционного режима.

Тем самым было установлено невыполнение предприятием санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, указанных в пунктах 1.6 и 1.17 постановления Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 11 апреля 2020 г. № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе», что влечёт угрозу распространения новой коронавирусной инфекции и является нарушением требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Представитель АО «МариинскАвтодор» согласилась с выявленными нарушениями и пояснила, что бесконтактный термометр DT-8836 был приобретён, но уже в момент проведения административного расследования, а через несколько дней была проведена профессиональная подготовка и аттестация персонала по организации дезинфекционного режима. Просила при назначении наказания учесть тяжёлое материальное положение предприятия в связи со снижением уровня государственных заказов.

Мариинский городской суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и, учитывая характер правонарушения и его последствия, а также материальное положение предприятия, посчитал правильным назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей – менее минимального размера, предусмотренного за данный вид правонарушения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев