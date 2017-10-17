Дорожные службы Кемерово отмывают и очищают ограждения и остановки

Более 200 000 пм прилотковой части дорожного полотна очистили кемеровские дорожные службы с начала октября.

За прошедшие сутки благоустроители привели в порядок 50 кв.м пешеходных переходов, вымыли 1670 пм удерживающих ограждений, очистили от объявлений 34 остановочных павильона.

Специалистами МБУ «Спецавтохозяйство» на городские полигоны вывезено 917 кубометров мусора.

Ежедневно на уборку города выходит 200 дорожных рабочих и 50 единиц специализированной техники.

Так, основные сезонные работы проходят сегодня на проспектах Ленина, Октябрьском и Кузнецком, улицах 40 лет Октября, Стадионной, Майской, Новогодней и других.

Помимо уборки прилотковой части дорог и листвы с газонов и тротуаров, рабочие планируют сегодня промыть водопропускные трубы на улицах Баха и Бийской.