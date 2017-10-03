Досрочную пенсию в Кузбассе получают более 20 тысяч педагогов

5 октября работники учебных заведений отмечают свой профессиональный праздник - День учителя.
Педагоги расширяют горизонты бытия маленького человека, открывают законы мироздания, формируя шкалу ценностей, которой он будет пользоваться долгие годы. Этот важнейший благородный труд требует от педагога колоссальной выдержки, концентрации и самоотдачи.
В нашей стране преподавателям, имеющим 25 лет стажа педагогической деятельности в учреждениях для детей, независимо от возраста предоставлено право досрочного выхода на пенсию в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Досрочным выходом на пенсию могут воспользоваться лишь те педагогические работники, деятельность которых протекает в определенных должностях и учреждениях, предусмотренных в утвержденных Правительством Российской Федерации списках.
Порядок исчисления периодов педагогической деятельности также утвержден постановлением Правительства Российской Федерации.
Помимо общеобразовательных учреждений в Списки включены учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - дома ребёнка и детские санатории. Право на льготные пенсии в таких учреждениях имеют воспитатели и старшие воспитатели.
Для работников учреждений дополнительного образования право на досрочную пенсию предоставляется при соблюдении одновременно двух условий: во-первых, если на 1 января 2001 года в указанных в Списке должностях имеется стаж работы продолжительностью не менее 16 лет и 8 месяцев, во-вторых, если в наличии есть факт работы в учреждениях дополнительного образования с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года.
Отметим, что периоды до 1 сентября 2000 года засчитываются в стаж независимо от нормы рабочего времени, но начиная с этой даты, - только при условии выполнения нормы, установленной за ставку зарплаты. В этом правиле есть два исключения: учителям начальных классов и учителям в сельских школах ни до, ни после сентября 2000 года выполнение полной нагрузки не обязательно. У музыкальных руководителей и педагогов в учреждениях социального обслуживания полная нагрузка требуется независимо от времени выполнения работы.
Все вопросы по пенсионной тематике можно задать по телефонуЕдиной федеральной консультационной службы ПФР: 8 800 302 2 302 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный) или онлайн-консультанту на сайте ПФР.
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