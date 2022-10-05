Досрочную пенсию в Кузбассе получают более 20 тысяч педагогов

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу поздравляет работников среднего образования с Днём учителя и напоминает правила выхода на пенсию для педагогов.

Преподаватели, имеющие 25 лет стажа педагогической деятельности в учреждениях для детей, независимо от возраста имеют право досрочного выхода на пенсию. В Кемеровской области насчитывается более 20000 педагогов, досрочно вышедших на заслуженный отдых.

Педагогические работники могут рассчитывать на досрочную пенсию при соблюдении нескольких условий:

• наличие 25 лет педагогического стажа в учреждениях образования и минимального (в году выхода на пенсию) индивидуального пенсионного коэффициента (в 2021 году — 21, в 2022 году — 23,4, в 2024 году — 28,2, а с 2025 года — 30).

• соответствие утвержденным Правительством спискам* должности и места работы.

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2000 года педагогический работник для получения досрочной пенсии должен вырабатывать норму рабочего времени, соответствующую одной полной ставке.

Несмотря на то, что у педагогических работников сохраняется требования к стажу для выхода на досрочную пенсию, необходимо учитывать общее повышение пенсионного возраста.

Для данной категории лиц право выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет, с учетом переходного периода. То есть, дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа (25 лет) с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста.

Время отсрочки выхода на пенсию постепенно увеличивается, пока не достигнет 5 лет:

• при выработке педагогического стажа в 2021 году, право на пенсию будет определено в 2024 году;

• при выработке педагогического стажа в 2022 году, право на пенсию будет определено в 2026 году;

• при выработке педагогического стажа 2023 году, право на пенсию будет определено в 2028 году.

Для оценки своих пенсионных прав педагоги могут обратиться в клиентские службы Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу. Записаться на прием можно онлайн: https://es.pfrf.ru/znp/

* Постановление Правительства РФ№781 от 29.10.02г. за периоды работы с 2001г., Постановление Правительства РФ №1067 от 22.09.99г. за периоды работы с 1999 по 2001 гг., Постановление Совмина РСФСР №463 от 06.09.92г. за периоды работы с 1992-1999гг., Постановление Совмина СССР № 1397 от 17.12.59г. за периоды работы до 1992г.

Фото из отурытых источников