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Досрочные пенсии предпенсионерам, вынужденно прекратившим трудовую деятельность

Граждане предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращения или ликвидации предприятий, по-прежнему могут досрочно выйти на пенсию по ходатайству органов службы занятости.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по предложению органов службы занятости - не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению пенсионного возраста).

Основанием для назначения досрочной пенсии безработным гражданам является предложение органов службы занятости при соблюдении следующих условий:

 - увольнение в связи с сокращением штата работников или ликвидацией организации;

 - отсутствие возможности трудоустройства;

 - наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно и количество пенсионных баллов в 2019 году не менее 16,2.

Досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или трудоустройства безработного гражданина.

Общество
kuzbassnews.ru
15/03/2019
Общество
Новости Кузбасса

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