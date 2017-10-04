Доступ к порталу стал ближе

В рамках создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) Отделение ПФР по Кемеровской области приняло в обработку 108 заявок на регистрацию в федеральном Реестре поставщиков. Все заявители представляют органы государственной власти областного и муниципального уровня.
После обработки заявок Пенсионным фондом поставщики получат доступ к порталу ЕГИССО для начала загрузки данных о получателях мер социальной поддержки.
Параллельно в муниципальных округах идет работа по сверке данных о получателях мер социальной поддержки. Для этого между ОПФР и всеми 34 муниципальными образованиями подписаны специальные соглашения. Сейчас в Пенсионный фонд поступили данные на 6 тысяч граждан. В результате сверки поставщики получат данные о СНИЛС каждого получателя, что позволит в дальнейшем корректно загружать информацию в базу ЕГИССО.
Для координации работы по внедрению ЕГИССО во всех 34 муниципальных образованиях Кемеровской области созданы рабочие группы, возглавляемые заместителями Главы по социальным вопросам. В состав группы входят представители Управления социальной защиты населения, Управления образования, культуры и других поставщиков мер социальной поддержки на территории.
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