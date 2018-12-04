Доступная среда – в действии

Клиентские службы органов ПФР Кемеровской области оснащены оборудованием и системой навигации для маломобильных групп населения, чтобы в полной мере соблюсти их право на пенсионное и социальное обеспечение.

Зоны ожидания для посетителей оборудованы информационно-тактильными знаками (табличками, вывесками), противоскользящими тактильными плитами, пиктограммами доступности, звуковыми (световыми) маячками, беспроводными кнопками вызова специалиста у входа в Управления, кнопками вызова в санитарно-гигиенических помещениях, мнемокартами, пандусами и лестничными подъемниками для инвалидных кресел и т.д.

Важно, что большое количество услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома, в Личном кабинете гражданина, размещенном на сайте ведомства. Воспользоваться государственными услугами онлайн могут граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и подтвердившие свою учетную запись. Последнее можно сделать, в том числе, в территориальных органах ПФР. При необходимости специалисты клиентской службы осуществляют выездной прием по месту жительства маломобильных граждан.

Люди со слабым зрением могут воспользоваться специальной версией сайта ПФР, которая адаптирована для данной категории граждан, отличаясь специальными настройками шрифтов, контрастности, цвета и фона.

На сайте работает голосовой ассистент, озвучивающий любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это удобно тем, для кого затруднительно просматривать текст с электронного устройства или ПК.