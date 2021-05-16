Дружины юных пожарных средних школ Новоильинского района выяснили, кто из них сильней в пожарно-прикладном спорте

Пока пожарные Новокузнецка принимали участие в соревнованиях сильнейших газодымозащитников области, их юные помощники из девяти школ самого молодого района города показывали свои умения на спортивной площадке 5 пожарно-спасательной части.

В общий зачет шли показатели трех этапов – пожарной эстафеты, оказания первой медицинской помощи пострадавшему и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Задания нелегкие и требуют от спортсменов очень серьезной подготовки. Оценивали правильность и скорость выполнения упражнений юными пожарными тренер по пожарно-прикладному спорту Виктор Ворошилов и начальник 5 пожарно-спасательной части Роман Семыкин.

И без того жаркую и солнечную погоду подогревали страсть и эмоции участников состязаний. Практически все из них выполнили свои задания правильно, и судьям пришлось потрудиться, чтобы определить, кто из них сделал это быстрей и уверенней. В итоге быстрей и точней со всеми заданиями справились юные пожарные из средней общеобразовательной школы №13, вторыми стали ребята из школы №107, замкнули тройку призеров юные огнеборцы школы №36, совсем ненамного обогнавшие ребят из школы №112.

Подвел итоги пожарных соревнований Виктор Ворошилов, который высоко оценил уровень подготовки юных друзей пожарных, рассказал о важности работы пожарных дружин и необходимости поддерживать боевой и физический дух на тренировках по пожарно-прикладному спорту. Победители, призеры и самые активные участники соревнований на всех этапах получили грамоты Администрации Новоильинского района и Управления по защите населения и территории города из рук начальника пожарно-спасательной части Романа Семыкина.