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Дубликат СНИЛСа найдется в Личном кабинете

Пенсионный фонд России продолжает расширять свои электронные сервисы. В Личном кабинете на сайте ПФР введен в постоянную эксплуатацию сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования в электронном виде (в формате pdf).

Для того, чтобы получить электронный вариант свидетельства, нужно зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР. В разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства» и далее выполнить условия программы. Сформированный сервисом дубликат свидетельства можно сразу распечатать с портала или получить на электронную почту.

Услуга может быть полезна тем, кто внезапно обнаружит пропажу «зеленой карточки ПФР», на которой указан страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Он закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда, и закрепляется только за ним. Дубликат станет равноценной заменой скана страхового свидетельства, который требуют по месту работы, в медицинских, образовательных учреждениях.

Чтобы получить дубликат свидетельства в виде привычной «зеленой карточки», нужно обратиться с паспортом в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. Для ускорения процесса можно захватить распечатанный с сайта электронный дубликат СНИЛС.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Общество
kuzbassnews.ru
05/04/2018
Общество
Новости Кузбасса

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