Думать о будущем – учиться планировать

В 2018 г. около 3400 учащихся общеобразовательных школ и ссузов Кузбасса приняли участие в мероприятиях по повышению пенсионной грамотности, организованных Отделением ПФР в Кемеровской области в рамках ежегодной информационно-разъяснительной кампании ПФР.

Специалисты территориальных органов ПФР с сентября по декабрь встречались со старшеклассниками и со студентами среднеспециальных учреждений, рассказывая им о пенсионной системе, основных положениях пенсионного законодательства. Всего в мероприятиях приняли участие 2893 учащихся из 94 образовательных учреждений области.

Так в новокузнецкой МБОУ «СОШ № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» специалист отдела перерасчета пенсий УПФР в городе Новокузнецке (межрайонного) Артем Смирнов провел серию занятий со старшеклассниками. В течение нескольких уроков он помогал ребятам разобраться в том, чем различаются формы занятости с «белой», «серой» и «черной» заработными платами и в том, как выбор варианта оплаты труда влияет на будущее человека, в том числе и на размер его пенсии. Также на занятиях ребята учились определять сферу ответственности работодателя и работника и распознавать нечестных работодателей.

Кроме занятий, для 479 школьников были проведены 18 экскурсий в Управлениях Пенсионного фонда и клиентских службах в городах и районах области. Гостям показывали, как работает клиентская служба, знакомили с направлениями деятельности ПФР, архивными документами. Обязательной частью экскурсий было знакомство с сайтом для молодежи и учебником «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», который гости могли взять с собой, как и другие информационные материалы: буклеты, лифлеты по пенсионной тематике.

Встречи с молодежью являются частью информационно-разъяснительной работы по повышению пенсионной грамотности среди соотечественников, которую неустанно ведет Пенсионный фонд. Знакомство с азами пенсионного законодательства призвано помочь молодому поколению получить основы гражданской, финансовой грамотности, научиться планировать свое будущее.