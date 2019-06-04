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Два человека пострадали из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП

В Ленинск-Кузнецком на территории шахты «Костромовская» из-за несанкционированных работ в охранной зоне линии электропередачи напряжением 110 киловольт Беловская – Новоленинская-1 под действие электрического тока попали два человека.

Сигнал об отключении воздушной линии поступил в диспетчерскую службу филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» 3 июня. Как выяснилось, причиной сбоя стали действия сторонней организации под ЛЭП. В нарушение всех правил: без разрешения и оформления документов под линией работал автокран, стрела которого приблизилась к высоковольтным проводам на недопустимое расстояние. В зону поражения электрического тока от оборвавшегося провода попали два сотрудника этой организации. С сильными ожогами их доставили в больницу.

На место происшествия прибыли энергетики, сотрудники полиции и надзорных органов. Нарушения в электроснабжении потребителей не произошло – на подстанции корректно отработала автоматическая защита от повреждений. А персонал «Кузбассэнерго – РЭС» оперативно провел ремонтные работы, заменив поврежденные провод.

- Такие грубые нарушения техники безопасности и правил организации работ вблизи электроустановок, к сожалению, нередки. Отмечу, что знание правил поведения и контроль над их соблюдением входят в систему охраны труда на каждом предприятии. Водители тоже обязаны помнить о технике безопасности при работе вблизи ЛЭП, это входит в курс обучения. Ведь речь идет, прежде всего, о здоровье и жизни! Уже не говоря о том, что тысячи жителей могут остаться без света, - отмечает директор Центральных электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Голодников.

Энергетики еще раз напоминают всем руководителям организаций, имеющим в автопарке специальную технику, и самим водителям о необходимости соблюдения правил работы в охранных зонах ЛЭП. Контроль за деятельностью подобных организаций и частных предпринимателей должен осуществляться и муниципалитетами.

В ПАО «МРСК Сибири» действует бесплатная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения – 8-800-1000-380. По этому телефону можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
04/06/2019
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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Новости Кузбасса

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