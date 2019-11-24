Два крупнейших музея Кузбасса отмечают юбилеи

50-летие празднует Кемеровский областной музей изобразительных искусств и 90-летие – Кемеровский областной краеведческий музей.
Сегодня музеи Кузбасса реализуют большие проекты федерального и международного уровня, в том числе по программе национального проекта «Культура». Оба учреждения стали победителями в конкурсе Министерства культуры РФ на создание мультимедиа-гидов. Благодаря системе владельцы смартфонов смогут получать информацию без экскурсовода путем наведения телефона на экспонат. В Кемеровском областном музее изобразительного искусства проект заработает 29 ноября, в краеведческом – в следующем году.
Учреждения тесно сотрудничают с крупнейшими культурно-историческими центрами России – Государственным историческим музеем, музеем-заповедником «Петергоф», Государственным Дарвиновским музеем, Центральным музеем древнерусской культуры им. Андрея Рублева.
Фото: пресс-служба АКО
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