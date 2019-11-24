Два крупнейших музея Кузбасса отмечают юбилеи

Сергей Цивилев дал старт подготовке к Новому году в Кузбассе Сегодня губернатор Сергей Цивилев дал старт подготовке к Новому году. На совещании с главами и...

Нервный кемеровчанин носил в карманах три вида наркотиков В дежурную часть города Новокузнецка поступило сообщение о том, что на улице Анодной молодой...

При кузбасском университете планируется открыть военный учебный центр Военный учебный центр, в котором все студенты региона будут проходить военную подготовку, откроется...