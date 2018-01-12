Новости Кузбасса

В 2017 году ижморские лесничие выявили две незаконные рубки. «Черные лесорубы» вырубили 40 куб. м березы и 25 куб. м лиственницы на территории Ижморского лесничества.

Нарушители были найдены. В конце 2017 года суд принял решение о выплате преступниками штрафа. Так, за незаконную рубку леса они уже добровольно возместили 140 тыс. рублей и 130 тыс. рублей. В целом каждый из них должен заплатить по 500 тыс. рублей за ущерб, причиненный лесу преступной деятельностью.