Два портативных электрокардиографа поступили в кузбасскую больницу

Новые электрокардиографы швейцарского производства Schiller определены в отделение функциональной диагностики №1 и в приемное отделение Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского. Оборудование стоимостью порядка 500 тыс. рублей приобретено за счет средств больницы.

Электрокардиографы имеют небольшой вес, простые в обращении, быстро настраиваются для работы. Аккумуляторная батарея позволяет аппарате работать автономно до четырех часов. В комплекте идет специальная сумка для переноски. Современные фильтры минимизируют помехи при записи ЭКГ, что ускоряет и оптимизирует процесс. Наличие ЖК-экрана позволяет оперативно оценить результат.

Новый дополнительный электрокардиограф в приемном отделении позволит ускорить прием пациентов и разгрузить поток, пояснили в больнице. Электрокардиограмма на новом аппарате будет выполнятся оперативно, без вызова специалиста из другого отделения. Это одна из наиболее востребованных методик для исследования заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое выполняется практически каждому пациенту при поступлении в стационар. Исследование позволяет оценить состояние сердечно-сосудистой системы, диагностировать острую коронарную патологию и нарушения ритма сердца.