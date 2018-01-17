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Два призовых места на всероссийских соревнованиях - у таштагольских сноубордистов

Таштагольские спортсмены заняли два призовых места I этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс, который прошел с 13 по 16 января в Екатеринбурге.

Среди мужчин победу одержал мастер спорта Антон Чепкасов.

«Бронзу» завоевал мастер спорта Александр Гузачев.

Спорт
Таштагол
kuzbassnews.ru
17/01/2018
Спорт
Таштагол
Новости Кузбасса

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