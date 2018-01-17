Два призовых места на всероссийских соревнованиях - у таштагольских сноубордистов

Аман Тулеев поручил поднять зарплату врачам до 60 тысяч рублей Губернатор Аман Тулеев поручил в 2018 году поднять среднюю зарплату врачам до 61 тысячи рублей в...

В Кемерове ограничат въезд большегрузного транспорта в город Решение ограничить въезд большегрузного транспорта в Кемерово со стороны Ленинска-Кузнецкого и...

Кузбассовец напал на жену с ножом из-за споров о воспитании детей В Анжеро-Судженске на скамье подсудимых окажется 34-летний мужчина, который регулярно ругался с...