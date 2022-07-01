Двадцать пять лет назад во вневедомственной охране была образована психологическая службу

По случаю 25-летия в Кемерове поощрили психологов вневедомственной охраны Росгвардии со всей области. Заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу полковник Сергей Курмаев вручил отличившимся специалистам грамоты и поблагодарил за верную службу.

«Вы первые, с кем знакомится кандидат, который принял решение служить в Росгвардии. Вы сопровождаете личный состав на протяжении всей службы и являетесь незаменимыми помощниками руководителей», - сказал полковник Курмаев. В штате психологической службы вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу более 20 квалифицированных психологов. Они участвуют в профессионально-психологическом отборе кандидатов, поддержании благоприятного психологического климата в коллективе, психологическом сопровождении семей сотрудников, организации культурно-досуговой деятельности и др.