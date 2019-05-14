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Дважды Победители – они выиграли сражение и построили новую жизнь

В память о фронтовиках, руками которых строился Калтан с поселками, установлены мемориальные доски. На фасадах жилых домов по ул. 60 лет Октября, 14, ул. Дзержинского, 9, пр. Мира, 71 увековечены имена 14-ти ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в этих домах.

В мероприятии участвовали родные ветеранов ВОВ, старшее поколение, юнармейцы, поисковики школьных отрядов, жители округа.

С памятным событием всех присутствующих поздравили глава Калтанского городского округа И.Ф. Голдинов и председатель Совета народных депутатов М.В. Куликова.

Инициатива установки мемориальных досок принадлежит городскому совету ветеранов и была поддержана местными депутатами. Первые три мемориальные доски установлены в поселках Малиновка, Постоянный, городе Калтан. К 75-летию Победы (в 2020 году) на многоквартирных домах округа будет установлено больше ста досок воинам-победителям.  

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
14/05/2019
Общество
Калтан
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