Две клиники Кузбасса частично перепрофилируют для возможного приема больных с коронавирусом

Подразделения двух медицинских учреждений Кузбасса - по одному в Кемерове и Новокузнецке - будут временно освобождены, чтобы при необходимости в них можно было принять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил начальник департамента здравоохранения региона Михаил Малин.



«Мы исходим из возможности различных сценариев развития эпидемического процесса, в том числе и возможного роста числа заболевших. Несмотря на то, что в Кузбассе по-прежнему выявлено всего два случая заражения, мы не можем игнорировать динамику распространения болезни в России и в мире. Поэтому мы приняли решение заранее создать условия для приема больных», - сказал Михаил Малин.



Глава департамента здравоохранения отметил, что власти Кузбасса со всей серьезностью откликнулись на указание Минздрава России, который призвал регионы выделить отдельные медицинские учреждения для лечения больных коронавирусом.



«Кировский роддом Кемерова сейчас слабо заполнен, в нем находятся всего несколько женщин. Мы с соблюдением всех норм предосторожности переведем их в другие медицинские учреждения, где для них будут созданы максимально комфортные условия», - сообщил Михаил Малин.



Он подчеркнул, что при благоприятном развитии событий роста заболеваемости удастся избежать и перепрофилированные больницы вернутся к обычному режиму работы. «Это будет зависеть от того, насколько тщательно жители Кузбасса будут выполнять рекомендации по профилактике вируса и соблюдать карантин после возвращения из-за рубежа», - сказал начальник департамента здравоохранения.