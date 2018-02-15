Две поликлиники Кузбасса стали участниками проекта «Бережливая поликлиника»

В поликлинике № 2 Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 4 открылся call-центр, услугами которого могут пользоваться пациенты любой из трех поликлиник больницы, позвонив по единому номеру. Задача сотрудников call-центра – предоставлять информацию о порядке, условиях, времени и месте получения первичной медицинской помощи, при необходимости записать на прием к врачу, на диагностическое исследование или оформить вызов врача на дом.

В Междуреченской городской больнице на базе взрослой поликлиники начал работать единый телефонный номер для записи на прием к специалистам: 8 (38-475) 4-77-77. Для этого было оборудовано три рабочих места. Нововведение позволило значительно уменьшить нагрузку на регистратуру.

В дальнейшем планируется расширить работу единого номера, чтобы горожане смогли записаться к специалистам детской поликлиники, филиалов поликлиник, общей врачебной практики.