Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Две поликлиники Кузбасса стали участниками проекта «Бережливая поликлиника»

В поликлинике № 2 Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 4 открылся call-центр, услугами которого могут пользоваться пациенты любой из трех поликлиник больницы, позвонив по единому номеру. Задача сотрудников call-центра – предоставлять информацию о порядке, условиях, времени и месте получения первичной медицинской помощи, при необходимости записать на прием к врачу, на диагностическое исследование или оформить вызов врача на дом.

В Междуреченской городской больнице на базе взрослой поликлиники начал работать единый телефонный номер для записи на прием к специалистам: 8 (38-475) 4-77-77. Для этого было оборудовано три рабочих места. Нововведение позволило значительно уменьшить нагрузку на регистратуру.

В дальнейшем планируется расширить работу единого номера, чтобы горожане смогли записаться к специалистам детской поликлиники, филиалов поликлиник, общей врачебной практики.

Здоровье
Междуреченск
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/02/2018
Здоровье
Междуреченск
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Рецидивист-карманник орудовал в кемеровских маршрутках
Горожанка узнала о краже от полицейских, которые задержали кемеровчанина.
В Новокузнецке юноши избили двух школьников и отобрали у них телефоны
По информации пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области, молодые люди в ходе разговора с 15-летним...
Грузчики новокузнецкого аэропорта полгода крали смартфоны из посылок
Шесть грузчиков новокузнецкого аэропорта более полугода крали из посылок сотовые телефоны и...
В Новокузнецке на пожаре погибла женщина
От осведомленного источника Правоохранительному порталу Кузбасса стало известно, что после...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus