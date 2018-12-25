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Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Беловского водохранилища

23 декабря года беловчан  катались на снегоходе по льду Беловского водохранилища. На одном из участков  снегоход провалился под лед, 28-летний мужчина смог спастись, 35- и 32-летний мужчины не выбрались.  По предварительной информации, спасшийся мужчина позвонил родственникам, которые вызвали «скорую помощь» и полицию.  Сотрудники МЧС обследовали акваторию водохранилища с помощью эхолота (прибор, предназначенный для измерения глубины водоема) и системы погружного видеонаблюдения. В результате установлен район, где может находиться снегоход, а также тела потерпевших. В настоящее время работа спасателей осложняется низкой температурой: водолазы МЧС имеют допуск к погружению только при температуре  -20 0 С. Спасательная операция продолжится, если позволит температура, водолазы будут погружаться в воду с соблюдением всех необходимых  мер безопасности.

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kuzbassnews.ru
25/12/2018
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