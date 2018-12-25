Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Беловского водохранилища

23 декабря года беловчан катались на снегоходе по льду Беловского водохранилища. На одном из участков снегоход провалился под лед, 28-летний мужчина смог спастись, 35- и 32-летний мужчины не выбрались. По предварительной информации, спасшийся мужчина позвонил родственникам, которые вызвали «скорую помощь» и полицию. Сотрудники МЧС обследовали акваторию водохранилища с помощью эхолота (прибор, предназначенный для измерения глубины водоема) и системы погружного видеонаблюдения. В результате установлен район, где может находиться снегоход, а также тела потерпевших. В настоящее время работа спасателей осложняется низкой температурой: водолазы МЧС имеют допуск к погружению только при температуре -20 0 С. Спасательная операция продолжится, если позволит температура, водолазы будут погружаться в воду с соблюдением всех необходимых мер безопасности.