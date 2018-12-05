Двое воспитанников детского дома угнали автомобиль

Завершено расследование уголовного дела в отношении 14- и 17-летнего воспитанников одного из детских домов Прокопьевска, обвиняемых в зависимости от роли каждого угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору, двух эпизодах кражи и угоне.По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемые гуляли на улице, и когда 14-летний подросток предложил приятелю похитить что-нибудь из старенького автомобиля, припаркованного во дворе одного из жилых домов, тот согласился. Пока один из них наблюдал за обстановкой, другой ножницами открыл двери автомобиля. Ничего ценного они не нашли и решили угнать машину, чтобы покататься. Смогли с помощью тех же ножниц завести двигатель и отправились по улицам города, подобрав по пути друзей. Знакомые автовладельца заметили, что на его машине катается группа подростков. Они догнали транспортное средство и даже смогли задержать несколько человек. После чего сообщили об угоне хозяину машины, который обратился в правоохранительные органы. Подозреваемые были установлены. Несмотря на это, 14-летний подросток продолжил вскрывать ножницами машины и похищать оттуда деньги. Этим способом он получил порядка 15, 5 тысячи рублей. Деньги юноша тратил на свои нужды, развлечения. Потерпевшие обратились в полицию. Все преступления произошли в районе, в котором как раз находился детский дом, где воспитывались обвиняемые. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что и к этим преступлениям причастен 14-летний воспитанник, который уже проходил по угону.