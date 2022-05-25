Двое жителей Кузбасса направлены в колонию-поселение за управление автомобилем в состоянии опьянения

Двое жителей Мариинска возрастом 26 и 28 лет, ранее осуждённые за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишённые права управления транспортными средствами на разные сроки, в разное время решили снова сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Молодые люди ранее неоднократно попадались сотрудникам ГИБДД при управлении автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, за что были осуждены Мариинским городским судом и Чебулинским районным судом Кемеровской области к 150 и 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев и на 2 года соответственно.

Несмотря на имеющуюся судимость, в 2021 году они снова по разным причинам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили сесть за руль автомобилей. Один из обвиняемых в ноябре прошлого года откликнулся на просьбу знакомого подвезти его, а другой просто захотел покататься по городу. При этом 28-летний обвиняемый, который катался по городу, допустил занос автомобиля на обочину, задев дверью проходящую по обочине девушку.

В результате в марте 2022 года суд приговорил их к одному и полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 и 3 года соответственно. На аналогичные сроки они были лишены и права управления транспортными средствами.

Однако прокурор Мариинска не согласился с таким наказанием, и принёс протесты на приговоры в вышестоящую судебную инстанцию, указывая, что суд не учёл при назначении наказания характер и степень общественной опасности совершённых преступлений.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда согласилась с доводами прокурора, и на днях изменила приговоры, исключив из них указание на условное осуждение.

26-летний осуждённый направлен в колонию-поселение сроком на 1 год, а 28-летний – на 1 год и 6 месяцев. Оба обязаны самостоятельно проследовать к месту отбывания наказания.

Сроки дополнительных наказаний в виде двухлетнего и трёхлетнего лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, для осуждённых будет исчисляться с момента освобождения из мест лишения свободы.