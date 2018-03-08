Двое жителей Новосибирска осуждены за кражу трех внедорожников

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух жителей Новосибирска, обвиняемых в угоне трех внедорожников на общую сумму около 2 800 000 рублей.
Летом 2016 года в результате совместной работы сотрудников уголовного розыска Кемеровской, Новосибирской и Томской областей в Томске с поличным при попытке кражи автомобиля «Лексус» были задержаны двое жителей Новосибирска.
Полиция Новокузнецка установила, что еще три преступления 32-летний злоумышленник совершил на территории Кемеровской области. В этом ему помогал 35-летний директор автомойки из Новосибирска. Подельники вместе приезжали в Новокузнецк, где организатор краж выбирал нужный ему автомобиль.
Суд признал их виновными и приговорил каждого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, они обязаны возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.
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