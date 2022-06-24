Двух ушедших из дома девочек благополучно разыскали росгвардейцы

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Влада Высоцкого и Александра Баймурзина разыскал ушедших поздно ночью из дома сестер 13 и 10 лет.

В ночное время за помощью обратилась бабушка несовершеннолетних. По предварительной информации, родственница не пускала детей на ночную прогулку, поэтому они решили уйти без спроса. Когда бабушка обнаружила исчезновение внучек, она сообщила правоохранителям.

Приметы девочек получил экипаж Росгвардии, который немедленно приступил к поиску детей. Спустя время стражи правопорядка обнаружили юных путешественниц в городском парке в нескольких километрах от дома. На место росгвардейцы вызвали сотрудников ПДН, которые вернули девочек домой.