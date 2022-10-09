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Двукратная чемпионка России по ММА Вера Буга пройдет проверку на прочность в кузбасском СОБР

 В новом выпуске третьего сезона всероссийского проекта Росгвардии «Проверка на прочность» четырехкратная чемпионка России по тайскому боксу, двукратная обладательница чемпионского титула по MMA Вера Буга испытает себя в роли фельдшера СОБР.

На базе специального отряда быстрого реагирования «Символ» героине предстоит освоить азы тактической медицины, пройти тест-драйв на бронеавтомобиле «Тигр», вынести с поле боя раненого товарища и оказать ему первую помощь.

 Справиться со всеми испытаниями девушке помогут боевые офицеры спецназа Росгвардии. Сможет ли чемпионка по боевым искусствам превзойти кузбасских собровцев, узнаете в очередном выпуске «Проверки на прочность».

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
09/10/2022
Спорт
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