Двукратная чемпионка России по ММА Вера Буга пройдет проверку на прочность в кузбасском СОБР

В новом выпуске третьего сезона всероссийского проекта Росгвардии «Проверка на прочность» четырехкратная чемпионка России по тайскому боксу, двукратная обладательница чемпионского титула по MMA Вера Буга испытает себя в роли фельдшера СОБР.

На базе специального отряда быстрого реагирования «Символ» героине предстоит освоить азы тактической медицины, пройти тест-драйв на бронеавтомобиле «Тигр», вынести с поле боя раненого товарища и оказать ему первую помощь.

Справиться со всеми испытаниями девушке помогут боевые офицеры спецназа Росгвардии. Сможет ли чемпионка по боевым искусствам превзойти кузбасских собровцев, узнаете в очередном выпуске «Проверки на прочность».

Фото: Росгвардия