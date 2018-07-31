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Джейсон Момоа в летнем кинотеатре под открытым небом Кузбасскино

Летний кинотеатр под открытым небом Кузбасскино приглашает всех 3 августа в 22:00 посмотреть фильм "Дикий" (16+) с Джейсоном Момоа в главной роли.

История сильного и бескомпромиссного человека, ради семьи готового на все. Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята …

Зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыши, фотосессия, работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино»  или по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!

 

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31/07/2018
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