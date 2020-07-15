Джиппинг: яркие эмоции в Геленджике

Красочный Геленджик изобилует картинными пейзажами и достопримечательностями. Можно отправиться в путешествие пешком, а можно воспользоваться, набирающим популярность среди туристов джиппингом. Разнообразные маршруты не дадут заскучать, а экстремальное вождение на автомобилях подарит адреналин и массу впечатлений. Джиппинг в Геленджике не потребует от участников специальных навыков, только желание отдыхать и наслаждаться экстремальным времяпрепровождением.

Лучшие экскурсии на джипах организовывает сервис XCOURSE.ME. Каждая поездка застрахована, детям предоставляется отдельное место с ремнями безопасности. В случае непогоды машина накрывается тентом. Для больших компаний предусмотрена скидка.

Разнообразные маршруты джиппинга в Геленджике

Организатор XCOURSE.ME предлагает своим клиентам полноценные туры на джипах в Геленджике:

Тур «Пшада», протяженностью 80 км, рассчитан на один день. В программу включены экскурсии к Пшадскому водопаду, родникам, дольменам, пчелиным пасекам и целебным купелям. Остановки делаются по требованию, есть возможность оздоровиться в СПА-центрах, искупаться в водопадах, банях, посетить винные погреба с дегустацией. Ознакомительный, обзорный тур по побережью Черного моря. Джиппинг позволяет увидеть самые красивые места, райские уголки природы, полюбоваться загадочными постройками дольменами, внутри которых генерируется низкочастотное колебание, способное излечивать некоторые заболевания. Насладиться удивительными пейзажами можно со смотровой площадки на самой высокой точке горного массива Шахан. Джиппинг на внедорожниках по окрестностям Анапы. В маршрут входит посещение горы Лысая, удивительного «Ласточкиного гнезда», колокольной мастерской. Супер-тур на джипах. Экскурсия пройдет по памятным местам Геленджика, долине водопадов, дольменам. Туристический маршрут охватывает смотровые площадки на вершинах гор, с которых открывается удивительный пейзаж, киносъемочные реконструкции, где снимали фильмы: «Горько 2», «Грозовые ворота». Вечерняя прогулка в горы открывает замечательный вид на огни ночного Геленджика. Вся поездка длится около 4 часов, можно сделать остановку для пивной вечеринки, побывать на Канатной дороге, насладиться фаер-шоу под звездным небом.

Джиппинг в Геленджике является самым востребованным развлечением, имеет насыщенную программу экскурсий. Дополнительный сервис включает аква-джиппинг с катанием по мелководью, остановки в самых экзотичных местах для привала, купания и косметологических процедур. Предусмотрена возможность посещения кафе с национальной кухней, аттракционов и феерических представлений.