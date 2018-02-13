Дзюдо в Тисульском районе

Loading...
В районном центре Тисуль состоялось открытое первенство по дзюдо.
В соревнованиях приняло участие более 60 юных спортсменов из Тисульского, Тяжинского и Чебулинского районов в десяти весовых категориях. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова в количестве 13 человек.
По итогам открытого первенства по дзюдо Павел Кузора занял первое место, Ника Невидицына вышла на второе место. Михаил Исайчиков, Богдан Самойлов, Арина Малева, Максим Малев, Сергей Спило и Алена Сусликова заняли третьи места в своих весовых категориях.
13/02/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В социальных сетях участились жалобы кемеровчан на запах хлора, который распространился по городу в...
|
В Белове осудят мужчину за ДТП, в котором погиб его друг.
|
Кемеровчанка отсудила у дорожников более 110 000 рублей за открытый колодец, из-за которого ее...
|
Стоит отметить, что внутри сейфа находились наличные средства в сумме 4 тысячи рублей. В отношении...