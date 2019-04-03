Единая дежурно-диспетчерская служба Тяжинского района работает на новом месте

Раньше ЕДДС размещалась на окраине посёлка вместе со службой «05». Теперь единая дежурно-диспетчерская служба размещается в центре, у площади Ленина.

Служба оснащена всем необходимым оборудованием. Её важнейшая задача – прием звонков по единому номеру «112», оперативная отработка вопросов и вызов всех необходимых служб. Ежемесячно сюда поступает 250-300 звонков.

Кроме того ЕДДС обеспечивает проведение мероприятий в режиме видеоконференцсвязи. Единая дежурно-диспетчерская служба района задействуется и при проведении различных акций – «Вода – безопасная территория», «Лес без огня» и других.

Директор единой дежурно-диспетчерской службы Тяжинского муниципального района Николай Николаевич Николаенко подчеркнул, что в созданной год назад организации большое внимание уделяется эффективности работы: «ЕДДС напоминает многофункциональный центр, действующий по принципу одного окна. Реагирование на обращения осуществляется без задержек. Людям, позвонившим по единому номеру «112» не нужно оповещать о происшествии другие службы. Это сделает наш оператор. При этом земляки могут быть уверенными в том, что каждое обращение будет отработано быстро и качественно».