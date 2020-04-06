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Единовременная выплата к 75-летию Победы будет предоставлена ветеранам до конца апреля

В соответствии с поручением президента Владимира Путина Пенсионный фонд России до конца апреля представит единовременную выплату ветеранам к юбилею Победы*. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, к середине месяца средства получит большинство ветеранов.

Выплата к 75-й годовщине Победы предоставляется беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных. Ветеранам, их близким или представителям не нужно подавать каких-либо заявлений и обращаться в ПФР.

Согласно указу 75 тыс. рублей выплачиваются:

-       инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,

-       бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны,

-       лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  

-       вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией,

-       вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется:

-       труженикам тыла,

-       бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

По линии органов ПФР выплату к юбилею Победы получит 12,1 тыс. жителей Кузбасса: 4322 человек – в размере 75 тыс. рублей, 7789 человек – в размере 50 тыс. рублей.

Пенсионный фонд профинансировал в полном объеме доставку выплат ветеранам на сумму 713,6 млн. рублей. Средства были направлены «Почте России» и кредитным организациям, которые в настоящее время доставляют пенсии и пособия ветеранам.

 

*Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Общество
kuzbassnews.ru
06/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

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