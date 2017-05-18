Единственное жилье у должников будут изымать избирательно

В Минюсте рассказали условия изъятия у должников единственного жилья. По словам заместителя директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции России Дениса Новака, забрать его можно будет исключительно по социально значимым исполнительным производствам, например у неплательщиков алиментов.

За просроченные кредиты или неуплату ЖКХ жильё изымать не будут.

Ожидается, что данные меры можно будет применить лишь в отношении должников, которые имеют чересчур дорогое жильё, превышающее размеры нормального проживания, сообщает RT.

- Была выработана более дифференцированная шкала, так, чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру, — сообщил Новак.