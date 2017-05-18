Единственное жилье у должников будут изымать избирательно

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В Минюсте рассказали условия изъятия у должников единственного жилья. По словам заместителя директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции России Дениса Новака, забрать его можно будет исключительно по социально значимым исполнительным производствам, например у неплательщиков алиментов.
За просроченные кредиты или неуплату ЖКХ жильё изымать не будут.
Ожидается, что данные меры можно будет применить лишь в отношении должников, которые имеют чересчур дорогое жильё, превышающее размеры нормального проживания, сообщает RT.
- Была выработана более дифференцированная шкала, так, чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру, — сообщил Новак.
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