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Единственное жилье у должников будут изымать избирательно

В Минюсте рассказали условия изъятия у должников единственного жилья. По словам заместителя директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции России Дениса Новака,  забрать его можно будет исключительно по социально значимым исполнительным производствам, например у неплательщиков алиментов.

За просроченные кредиты или неуплату ЖКХ жильё изымать  не будут.

Ожидается, что данные меры можно будет применить лишь в отношении должников, которые имеют чересчур дорогое жильё, превышающее размеры нормального проживания, сообщает RT.

- Была выработана более дифференцированная шкала, так, чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру, — сообщил Новак.

Общество
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kuzbassnews.ru
18/05/2017
Общество
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